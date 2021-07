Eric Di Meco, consultant pour RMC, se montre très inquiet par l’avenir de l’OL après le départ de Memphis Depay.

« Le problème, c’est qu’il faut remplacer un joueur de classe mondiale. Bon, ce n’est peut-être pas encore un joueur de classe mondiale parce qu’il faudrait qu’il confirme dans un grand club. Mais le mec te fait gagner un match sur un geste. Moi j’ai le souvenir de ce but qu’il met au Vélodrome et qui les envoie en Ligue des Champions au détriment de l’OM. C’est le joueur décisif qui te marque de gros points et qui te fait gagner de gros matchs. Il ne faut pas obligatoirement recruter un avant-centre mais pour le moment, à ce niveau-là, il n’est pas remplacé », a indiqué le consultant de RMC.

Et d’ajouter : « Ça va être compliqué de le remplacer. Parce que souvenons-nous d’où vient ce garçon. C’est un miracle quand Lyon le récupère. Il était en échec à Manchester United, il était promis à un grand avenir, il y avait eu un gros investissement sur lui de la part de Manchester United. Lyon le récupère un peu à la manière de Lille avec Renato Sanches et ils le relancent de manière formidable. Depay le leur a bien rendu. Mais pour choper un mec comme ça, il faut tenter un pari, et il n’y en a pas 150. Tu peux le compenser par un collectif fort et un style de jeu. Mais un mec comme ça, c’est dur à retrouver. »