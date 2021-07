Laissé libre par la Fiorentina, Franck Ribéry regrette l’absence d’offre de prolongation de la part de ses anciens dirigeants.

« Ça a été deux très belles années, elles n’étaient pas faciles mais je suis content parce que j’ai découvert tant de personnes, une belle ville et ses fans. C’est dommage parce que je pensais continuer une année supplémentaire avec la Fiorentina. Mais la vie et le football sont comme ça », a indiqué le joueur sur Toscana TV.

Et d’ajouter : « Mon avenir ? Je ne sais pas encore. Comme je l’ai dit, mon idée était vraiment de continuer avec la Fiorentina un an de plus. C’était dur parce que pendant trois à quatre semaines, je n’ai rien entendu. Personne ne m’a appelé et ça signifie qu’ils m’ont un peu manqué de respect. Il m’a semblé que ces deux années où j’ai tout donné n’ont pas été reconnues. J’espère néanmoins rester en Italie. »