Nicolas Puydebois, consultant pour le site Olympique et Lyonnais, estime qu’Houssem Aouar va réaliser un grand match face au PSG dimanche soir en Ligue 1 dans une rencontre décisive dans la course au titre.

« Si on fait un constat, on remarque qu’Aouar répond toujours présent dans les gros rendez-vous, il est incisif et fait des différences. Mais on le taxe souvent d’être irrégulier, et si on dit ça, c’est parce que dans les grands matchs il est bon, et pas dans les petits. Il a une grande difficulté à se motiver pour les affiches qui ne brillent pas. Il ronronne dans ces rencontres, il n’a pas besoin de forcer son talent car il sait qu’il est au-dessus. C’est la différence entre les très grands et les très bons joueurs. Ça fait partie de ses axes de progression. Mais on serait beaucoup moins exigeant avec d’autres éléments de l’effectif. On sait qu’il peut faire bien plus », a indiqué le consultant de Olympique et Lyonnais.

Avant de poursuivre : « Il sera là face à Paris. C’est à 21 heures, sur Canal +, ça brille. L’adversaire est prestigieux. Ça m’agace en tant qu’ancien gardien car on ne peut pas se permettre de faire ça. On avait connu le même problème avec Hatem Ben Arfa. (…) Après, c’est dans l’état d’esprit et dans la mentalité. Son irrégularité n’est pas nouvelle. Il doit sortir de sa zone de confort. Lorsqu’il sera dans un club du top 10 européen, il n’aura pas le choix. »