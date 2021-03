Benjamin André était satisfait du visage affiché par le LOSC lors de l’élimination face au PSG en Coupe de France.

« On fait un bon match dans l’ensemble mais, après, c’est toujours pareil contre Paris. C’est dans les zones de vérité que ça compte. Il y a ce premier but qui nous fait mal, on est bien en place, on est tranquilles et c’est une erreur de notre part. Et il y a ce penalty ensuite… S’il (l’arbitre) siffle cette faute (sur le penalty obtenu par Mbappé), il en siffle toutes les minutes. Donc c’est dommage, à 2-0 on court après le score, ça devient difficile », a indiqué Benjamin André après la rencontre face au PSG.

Et d’ajouter : « Malgré tout, on a essayé d’aller de l’avant, de se procurer des occasions. Et ce penalty (arrêté par Navas), encore une fois c’est un manque de réalisme. (Tout sur la Ligue 1 désormais ?) On verra dimanche contre Nîmes, c’est un match difficile, et ensuite il y aura la trêve, on aura le temps d’y penser. »