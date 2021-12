Pierre Kalulu a quitté l’OL, son club formateur, en 2020. Il fait aujourd’hui le bonheur du Milan AC et vaudrait désormais 30 millions d’euros, selon le CIES.

Dans un entretien accordé à So Foot, l’international Espoirs est revenu sur ce choix de carrière. « Ce qui a pesé dans ma décision, ça a été le fait que je n’allais pas jouer. Parfois, je me demande où j’en serais aujourd’hui si j’étais resté à l’OL. Mais après ça passe. Je pensais, ou j’étais sûr d’avoir les qualités pour m’exprimer. Après, il y avait un contexte sanitaire difficile, mais c’est comme ça… (…) Milan, c’est le genre de gros club que tout joueur étant petit recherche. Quand tu fais des gros matchs en France, c’est pour rejoindre ce type d’institution. Il y a aussi eu cette question de faire le grand saut définitivement. Je me suis demandé si j’étais prêt ou pas, et j’ai senti que c’était le cas. Alors pourquoi attendre et être dans le flou ? »

L’OL peut se mordre les doigts d’avoir laissé filé le lateral. Il est aujourd’hui le 7e joueur le plus cher du monde à son poste.