Le Montpellier Hérault a annoncé aujourd’hui le départ d’Handre Pollard. L’ouvreur sud-africain va s’engager avec les Leicester Tigers à l’issue de la saison.

Arrivé suite à son titre de champion du monde en 2019, Handre Pollard va quitter Montpellier. Le demi d’ouverture Springbok arrivait en fin de contrat avec les Héraultais à l’issue de la saison et n’a pas souhaité prolonger son contrat. Il rejoindra le leader du championnat anglais, les Leicester Tigers. Le buteur n’a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui au MHR, il n’a disputé que 20 rencontres toutes compétitions confondues en plus de deux saisons. « Après deux saisons parmi nous, Handre a fait le choix de se lancer dans un nouveau challenge. C’est un grand professionnel et nous n’avons aucun doute sur le fait qu’il donnera le meilleur de lui-même pour cette deuxième partie de saison avant de poursuivre sa carrière vers de nouveaux horizons« , a souligné le manager Philippe Saint-André.