Formé à l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui titulaire dans le 11 du Milan AC, Pierre Kalulu est revenu sur son départ du Rhône. Même s’il aurait voulu porter le maillot des A avec l’OL, il ne regrette pas son choix et se sent bien en Lombardie.

Dans les colonnes de ‘l’Equipe’, il s’est confié sur sa situation en Italie et il ne regrette pas son choix d’avoir quitté l’Olympique Lyonnais il y a quelques mois. « Je savais que ça allait peut-être prendre du temps, mais que j’allais travailler pour jouer. Je n’avais pas forcément peur de l’échec à Milan car je pouvais aussi rester à Lyon et finir aux oubliettes (…) Le rêve était de briller tous en même temps à l’OL (avec les jeunes du club, ndlr). Ça ne s’est pas fait mais, si on peut le faire en Bleu, c’est encore mieux. Et, en matière de rêve, avec Milan, j’ai mis aussi la barre bien haut… C’était compliqué de se retrouver seul, au début. Mais c’est une ville très plaisante et quand tu as l’étiquette AC Milan, ça aide beaucoup (sourire). » Tout va donc pour le mieux pour le Français.