Actuellement au 13e et avant dernier rang du Top 14 avec 34 points, l’USAP s’apprête à retrouver les terrains ce week-end. Pour les partenaires de Mathieu Acebes, l’objectif est très simple, à savoir le maintien en fin de saison.

Capitaine des Catalans, Mathieu Acebes se confie sur cette fin de saison et il assure que le club promu ne lâchera absolument rien pour décrocher son maintien en fin de saison et aujourd’hui règne un véritable climat d’espoir au club. « Il y a tout simplement de l’espoir parce qu’il reste des matchs. De plus, nous allons recevoir Brive. L’espoir fait vivre, donc on y croit. Après, si on était amené à être treizième, c’est comme ça. Et ce n’est pas encore dit qu’on ne soit pas quatorzième. Je pense qu’il faut rester très humble. Avoir de l’ambition, c’est bien, mais il faut rester à sa place. On essaye donc de faire nos résultats, d’avancer de notre côté. On sait que tout est possible. Rien n’est terminé dans ce championnat. Non. Qu’importe la manière et le chemin que l’on prendra, on a tous envie de maintenir et pérenniser l’USAP en Top 14. C’est bien ancré dans l’état d’esprit de chaque joueur de l’USAP. » Explique-t-il. Ce week-end, l’USAP se déplace sur le terrain de Pau, 11e du championnat avec 7 points d’avance sur Perpignan.