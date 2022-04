Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Le club français pourra compter sur son meilleur attaquant, Karl Toko-Ekambi, pour le match qui l’oppose à West Ham jeudi en quarts de finale aller de la Ligue Europa.

Alors qu’il était annoncé forfait dans un premier temps, l’avant-centre camerounais sera finalement présent à cette rencontre. C’est ce qu’a indiqué Peter Bosz, l’entraîneur de l’OL, en conférence de presse. « Karl Toko-Ekambi sera là ce soir. Il n’est plus malade. Il s’est entraîné à la maison, » a-t-il indiqué au cours de sa conférence d’avant-match ce jeudi en fin d’après-midi. Pour ce match, Lyon sera privé de Maxence Caqueret, Rayan Cherki et son défenseur central ivoirien Sinaly Diomandé. Jérôme Boateng et la dernière recrue brésilienne Tetê font parties du groupe.