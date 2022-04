Libre de tout contrat en juin prochain, Noussair Mazraoui (24 ans) va probablement quitter l’Ajax d’Amsterdam. Et le Bayern Munich pourrait être sa prochaine destination.

A en croire le journaliste italien Matteo Moreto, le club allemand a coché le nom du défenseur latéral marocain pour la saison prochaine. Les discussions ont déjà été entamées avec l’entourage de Noussair Mazraoui et elles seraient d’ailleurs à un stade très avancé. Les deux parties semblent proches de trouver un accord pour s’attacher les services de l’international marocain. Ce dernier souhaite découvrir la Bundesliga et il a même repoussé des offres du FC Barcelone. Une mauvaise nouvelle pour le club espagnol qui suit le joueur depuis plusieurs mois, avec l’intention de le recruter et d’en faire un bon coup comme ce fut le cas pour Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré tout, l’avenir de celui qui évolue à l’Ajax Amsterdam semble scellé et direction la Bavière…