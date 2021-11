Edward Jay, journaliste et suiveur de l’OL pour RMC, a donné son avis sur la situation des Gones après la claque face au Stade Rennais.

« Bosz et Juninho ne sont pas des policiers. Les règles dans le vestiaire sont changeables. Tout le monde adhère à la méthode Bosz. Surtout quand on voit les progrès réalisés par Aouar ou Cherki. S’ils ont avancé comme ça, c’est qu’ils ont compris un certain nombre de messages. Après, un entraîneur est un homme de résultats. Et pour l’instant, Lyon a pris 19 points sur 39, ce n’est pas beaucoup… On peut critiquer le coach malgré son statut de chouchou. Je n’ai pas trop compris son onze de départ contre Rennes avec son 4-3-3. Surtout que l’OL avait des certitudes en 4-2-3-1 avec Caqueret et Guimaraes. Pourquoi rajouter Thiago Mendes au milieu ? Pourquoi Slimani n’est pas resté en pointe comme en Europa League pour mettre Paqueta en 10 ? Bosz n’a pas été bon, il l’a dit lui-même. Son équipe est mise en danger : Lopes a fait 50 arrêts et l’OL a pris 21 buts ! Les chiffres parlent. Après, Bosz demande encore du temps. Il trouve quand même que son équipe a bien avancé en quatre mois », a indiqué le journaliste de RMC.