Pour Denis Balbir, la victoire des Verts contre Clermont peut lancer une bonne dynamique.

« Quand les joueurs ne veulent plus d’un entraîneur, ils ne font pas les mêmes efforts pour revenir que ceux réalisés face à Lyon, Angers ou Clermont. Sur ce match, il faut aussi saluer le coaching pertinent du staff de Claude Puel, la belle prestation d’Arnaud Nordin, présent sur les trois buts buts. On a peut-être assisté à une journée salutaire et primordiale pour la suite de la saison. C’était une belle réponse de tout un groupe dans un paradoxe incroyable à Saint-Etienne : celui d’une équipe qui gagne sans public. Même si l’écart est encore important avec d’autres clubs, la loi des séries peut tout changer. La victoire contre Clermont est une première étape. Aujourd’hui, l’ASSE n’est plus lanterne rouge. Pour des raisons financières, l’ASSE n’a pas l’effectif à la hauteur des ambitions qu’elle devrait avoir. Il faut donc que l’équipe gagne son mini-championnat. Quand on a un effectif moyen, on s’en sort grâce à la mentalité, à l’amour du maillot et à l’énergie. Ce sont les qualités qu’on a revu contre les Auvergnats dimanche. Je pense que c’est comme ça que Saint-Etienne s’en sortira », a indiqué le chroniqueur de But!.