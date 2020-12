Recruté par l’Olympique Lyonnais cet été, Djamel Benlamri est très loin d’être un titulaire indiscutable. Il n’a joué que 47 minutes depuis son arrivée chez les Gones. une situation qui frustre le défenseur de 31 ans.

Interrogé sur son manque de temps de jeu dans un direct sur Instagram, l’international algérien y a répondu à cœur ouvert.

« Frustré ? Si je dis non, je te mentirais », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « je vais bientôt avoir ma chance à l’OL et je suis certain que je vais pouvoir la saisir, je ne doute pas de mes capacités. Je reçois des messages blessants, parfois, par les supporters algériens, mais il faut nous soutenir nous les joueurs pour le bien de l’EN. Je joue dans une équipe qui est leader du championnat et les places sont chères. »

Djamel Benlamri doit cravacher dur pour avoir sa place dans le 11 de départ. Puisque depuis quelques semaines, Rudi Garcia a déjà son équipe-type qui est d’ailleurs leader de la Ligue 1 après 17 journées.

John Attisso / Africa Top Sports