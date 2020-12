Le match de la 12e journée de Top 14 entre la Section Paloise et le Stade Français n’aura pas lieu à 16 heures ce dimanche mais plutôt à partir de 19 heures.

Initialement prévue à 16 heures ce dimanche après-midi, la rencontre opposant Pau au Stade Français est décalée trois heures plus tard à 19 heures. La Ligue nationale de rugby explique que l’équipe parisienne a été retardé par la tempête Bella et n’a pas pu décoller à l’heure initiale. Les vents forts soufflants sur la région parisienne dimanche matin ont retardé le vol affrété par le club de la capitale, qui aurait dû rejoindre le Béarn depuis l’aéroport du Bourget. Finalement, le groupe francilien a pu décoller à 13 heures et la LNR précise que le match face à Pau serait décalé à 19 heures.