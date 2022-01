Cible de longue date de l’OL, Sardar Azmoun serait désormais dans l’orbite d’un club de Premier League.

Alors que son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg arrive à expiration cet été, Sardar Azmoun ne manque pas de prétendants. Convoité depuis plus d’un an par l’Olympique Lyonnais, l’Iranien s’éloigne de plus en plus de la Ligue 1 avec l’intérêt émergeant de club européens plus huppés, comme le Milan AC et le Bayer Leverkusen. Mais cette semaine, un autre club aurait rejoint la danse. D’après les informations de Sky Sports, Burnley veut s’attacher les services de Sardar Azmoun et a déjà transmis une offre de 10 millions d’euros au club russe.

En rejoignant les Clarets cet hiver, l’international iranien retrouverait notamment l’ancien Lyonnais Maxwell Cornet, étincelant depuis son arrivée en Premier League. Reste à savoir si Peter Bosz et l’OL tenteront de contre-attaquer dans le dossier. Mais à ce tarif, Lyon devra d’abord vendre avant de penser à recruter.