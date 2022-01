Samuel Kalu devrait bien s’engager avec Watford cet été contre un chèque pouvant atteindre 4 millions d’euros.

Pisté par plusieurs écuries de Premier League depuis déjà quelques mois, le Nigérian Samuel Kalu a finalement trouvé un accord avec Watford. Selon les dernières informations de Sky Sports, l’ailier de 24 ans « a passé sa visite médicale dans la semaine et a accepté des conditions personnelles, les formalités administratives étant toujours en cours ».

Selon le média britannique, ce transfert devrait rapporter 500 000 euros – plus des bonus faisant grimper la note à 4 millions d’euros – aux Girondins de Bordeaux et Kalu signera un contrat de 4 ans et demi avec les Hornets. Également en quête de renfort en défense, Watford devrait également boucler l’arrivée du central de Liverpool, Nat Phillips. De son côté, Bordeaux va vite devoir s’activer pour remplacer l’un de ses meilleurs atouts.