La piste Morata n’est pas encore écartée au Barça et un échange XXL serait même dans les tuyaux.

En quête de renforts cet hiver, la Juventus Turin aurait des vues sur le milieu barcelonais Frenkie de Jong. Remplaçant au coup d’envoi hier en Coupe du Roi, le Néerlandais serait même l’une des priorités de Massimiliano Allegri. D’après les informations de Calciomercato, le club italien aurait sondé le terrain avec une première offre de prêt – dont la durée n’a pas été dévoilée – sans option d’achat. Un coup de poker de la Vieille Dame, qui pourrait finalement mener vers un échange XXL.

C’est en tout cas ce qu’avance le média italien dans son édition du jour. Avec la rechute d’Ansu Fati hier face à Bilbao, le club catalan pourrait en effet envisager un échange entre Frenkie de Jong et Alvaro Morata. Pour pallier le départ de l’Espagnol, la Juve aurait d’ailleurs passé la seconde dans le dossier Dusan Vlahovic. Reste à savoir si le Serbe acceptera de quitter la Fiorentina cet hiver et si cet échange totalement fou entre de Jong et Morata aura ainsi une chance d’être conclu.