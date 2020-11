Lyon s’est offert le derby ce dimanche. Une défaite rageante pour l’ASSE qui ne décolle toujours pas après 10 journées de Ligue 1. Pierre Ménès est revenu sur la rencontre.

Les verts peuvent l’avoir mauvaise. Battu à Lyon 2-1, Saint-Étienne n’a pourtant pas démérité. Auteurs d’un match solide, les hommes de Claude Puel ont peut-être réalisé leur meilleur match depuis le début de saison, mais dans une défaite. Dans un derby qui plus est, de quoi laisser quelques regrets.

La rencontre s’est décidée sur un coaching gagnant de Rudy Garcia et un triplé de Kadewere. Pierre Ménès est revenu sur cette rencontre, et il n’a pas été tendre avec les lyonnais. « On a eu droit à un derby très étrange. L’OL a été à la ramasse pendant une heure, avec une qualité technique et un niveau d’engagement indignes d’un derby et des choix de Garcia assez bizarres, comme de se passer d’un Mendes pourtant très en forme, relate-t-il sur son blog. Et puis, il y a eu un triple coaching du technicien lyonnais qui a fait entrer Paqueta, Mendes et Kadewere et cela a tout changé. »