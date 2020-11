Après le derby remporté par Lyon face à Saint-Etienne ce dimanche (2-1), la star néerlandaise Memphis Depay a fait le point sur son avenir.

Après la victoire de l’OL, à domicile, lors du derby électrique contre le rival Saint Etienne (2-1), l’attaquant vedette du club, Memphis Depay, a été questionné sur son avenir à Lyon au micro de Téléfoot. Sur les tablettes du Barça, le joueur néerlandais est resté évasif en expliquant qu’il ne fermait pas la porte à un éventuel départ en Catalogne lors du prochain mercato hivernal. « Cette question m’a souvent été posée et comme je l’ai dit dès mon arrivée, tout le monde m’a accueilli très chaleureusement. Je suis venu ici avec un rêve, une ambition et j’ai atteint certains de mes objectifs comme la demi-finale de Champions League. Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu’on devrait profiter de ma présence ici, et moi, profiter d’être ici. C’est ce que je fais tous les jours, vous pouvez demander autour de vous : j’adore m’entraîner, j’essaie d’être tous les jours positif… Pour l’instant, je suis là, et je donne 200 % à chaque match, et je veux ramener le club en Champions League. Mais c’est une question compréhensible. »