L’Olympique Lyonnais recevra ce dimanche au Groupama Stadium l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Un derby un peu spécial, privé des spectateurs. Le journaliste Alexandre Corboz estime que cette rencontre manquera de saveurs…

“Lyon est abonné aux dimanches soir. C’est la réception de Saint-Etienne dans un stade vide. C’est un derby qui sera pour moi totalement factice. Ce sera sans ambiance et sans folklore. J’espère que les joueurs seront au diapason et auront cette pression populaire en tête mais j’ai des doutes. C’est difficile. Les fans ne pourront pas se regrouper avant le match. Ce sera peut-être le derby le moins passionné de l’histoire” a déclaré Alexandre Corboz pour But Football Club.

De son côté, Denis Balbir ne s’était pas montré très enthousiaste concernant ce match entre l’OL et l’ASSE. Ce dernier avait estimé sur But que Saint-Étienne était en train « de couler », et que contre Lyon, il faudrait chercher « d’autres vertus peut-être un miracle, peut-être le travail, peut-être un fait de jeu favorable… »