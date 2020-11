Après la victoire timide du Barça contre le Dynamo Kiev (2-1) dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions, Gérard Piqué a reconnu que le club catalan avait traversé une crise sérieuse ces dernières années mais s’est montré confiant pour l’avenir.

Auteurs d’une pâle copie hier en Ligue des Champions, les Barcelonais l’ont emporté péniblement sur le Dynamo Kiev, sans séduire, sur le score de 2-1. Depuis les péripéties de l’été sur le dossier Messi et le départ de son président Bartomeu, le Barça a du mal à remonter la pente. Cependant, pour Gérard Piqué, le plus dur pour le club catalan est dans le rétroviseur. Après la victoire contre le Dynamo, l’international espagnol a fait le point sur la situation au Barça sur ces dernières années, n’hésitant pas à envoyer de belles piques à la direction du club. « Il était évident que le Barça était sur le déclin et que chaque saison, la situation était pire que la précédente. Nous connaissons tous la situation dans laquelle se trouve le club, nous traversons une période de changement qui était nécessaire. »

Gérard Piqué veut faire table rase du passé et préparer l’avenir de manière positive. « Un nouveau conseil d’administration et président arrive bientôt et les choses vont changer dans les prochains mois. Je peux vous dire par expérience que les résultats viendront bientôt. Nous pensons que nous pouvons encore faire de grandes choses. »