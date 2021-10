Daniel Riolo aime le style de jeu de Jorge Sampaoli et son Olympique de Marseille. Mais le journaliste est tout aussi fan de Peter Bosz et son Olympique Lyonnais.

« Même si Lyon n’est que neuvième, à 12 points du PSG, les Gones ne sont qu’à trois longueurs du podium. On peut utiliser les chiffres comme on veut. A ce stade de la saison, beaucoup de Lyonnais aimeraient être plus haut au classement, à une place plus conforme. Mais le début de saison a été compliqué. Car il a fallu encaisser une nouvelle façon de travailler, et de voir le foot. Les recrues sont arrivées sur le tard, comme Boateng ou Shaqiri. Paqueta est devenu le nouveau leader de cette équipe. Tout ça ressemble à une reconstruction, » a lancé le journaliste sur l’antenne de RMC.