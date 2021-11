Depuis le début de saison, la Ligue 1 fait face à de nombreux débordements dans les stades. Dimanche dernier, le match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille a été arrêté après quelque secondes de jeu après qu’un supporter a touché Dimitri Payet à la tête avec une bouteille. Le président Lyonnais s’attend à des sanctions mais ne souhaite payer pour les autres.

Une semaine après les incidents au Groupama Stadium de Lyon lors de l’olympico entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, le football français est en pleine réflexion pour retrouver le calme des les tribunes après de nombreux incidents depuis le début de la saison.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a proclamé un huis clos totale au Groupama Stadium puisque le dossier a été mis en instruction. La commission de disciple de la LFP se réunira à nouveau le 8 décembre prochain pour évoquer le sort du match et proclamer des sanctions envers l’Olympique Lyonnais.

Dans les colonnes de l’équipe, le président Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’attend à des sanctions mais ne souhaite pas perdre le match sur tapis vert: « Je ne veux pas attaquer la Ligue, mais je ne veux pas payer pour les autres. Pour nous, il ne s’agit pas d’oublier ce qui s’est passé, mais d’expliquer qu’on est dans un cas fondamentalement différent des autres événements de début de saison, qui sont tout aussi intolérables. On voudrait vraiment expliquer pourquoi on ne peut pas être jugés de la même manière. Quand il y a des émeutes collectives et des envahissements de terrain, il faut des sanctions sportives, qui sont plus crédibles que la fermeture d’un virage. Moi, si on me permet de rejouer ici le match contre l’OM, ce qui serait logique, je suis prêt à assumer un sursis en nombre de points et à démontrer qu’il n’y aura aucun incident de ce genre. (…) Je ne vois pas comment on pourrait nous donner match perdu. Je voudrais qu’on rejoue dans les mêmes conditions. On voit l’impasse des sanctions collectives, qui n’ont absolument rien changé. Ce qui peut changer la donne, ce sont les sanctions individuelles, c’est que chacun se donne les moyens que l’on s’est donnés. »

Après la victoire, 1-0, sur la pelouse de Montpellier, dimanche dernier, l’OL reçoit Reims, mercredi à 21h dans un Groupama Stadium privé de ses supporters pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.