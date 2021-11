Ancien membre du top 10 Marin Cilic n’a pu que s’incliner en deux sets ce lundi soir en Coupe Davis face au jeune Italien Jannik Sinner.

S’il a tout de même pu assister à la victoire de la Croatie sur les Transalpins, il a tout de même rendu un bel hommage à son bourreau et voit ce dernier faire une grande carrière. « Jannik est encore extrêmement jeune et joue tennis incroyable. C’est aussi ce qu’il a montré aujourd’hui. J’ai mentionné hier qu’il allait seulement monter, s’améliorer de plus en plus. Je le connais déjà depuis plusieurs années. C’est un travailleur acharné, très dévoué à l’amélioration. C’est aussi un bon gars sur le terrain avec un bon état d’esprit. Il joue très bien depuis ces six ou douze derniers mois. Un super tennis. Je pense que le tennis italien en général est devenu incroyablement bon ces dernières années, peut-être le plus de joueurs dans le Top 100, ce qui est incroyable. C’est ce que nos gars croates peuvent peut être envier, que nous soyons de plus en plus dans le top 100 comme l’Italie l’a fait. Il a définitivement une grande carrière devant lui. Jusqu’où il ira personne ne sait« , a analysé Cilic après la rencontre.