Malgré la mauvaise passe de l’OM, Houssem Aouar n’est pas du genre à enterrer les Phocéens.

De passage en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de l’Olympico sur la pelouse du Vélodrome (dimanche à 20h45), Houssem Aouar a donné son avis sur ce duel si particulier de Ligue 1. Il estime notamment que l’OL devra se méfier d’un OM malchanceux sur les derniers matchs (4 défaites et un nul sur les cinq dernières rencontres).

« L’Olympico, c’est un match particulier sachant qu’on n’a pas de derby cette saison. On s’attend à une ambiance particulière à Marseille. A nous d’être sereins. Là-bas, ce n’est jamais facile. Un match reste un match même si on a eu des victoires là-bas. On y va avec confiance et avec humilité aussi. L’OM est une équipe malchanceuse sur ses derniers matchs. Une réaction de l’OM est possible et ce serait logique. Ils vont vouloir se rattraper devant leurs supporters », a prévenu le Gone face aux médias.