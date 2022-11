Malgré les résultats satisfaisants du PSG ces dernières semaines, Christophe Galtier a toujours pour ambition de faire évoluer son équipe en 3-5-2.

Dès son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a été clair sur le sujet : le PSG a l’effectif pour jouer à trois derrière, avec Ramos, Marquinhos et Kimpembe en charnière. Pour s’offrir encore un peu plus de flexibilité, l’entraîneur parisien avait d’ailleurs fait du recrutement d’un quatrième central sa priorité. Mais les pistes de Luis Campos n’ont pas abouti, et les blessures ont rattrapé le PSG. D’abord Sergio Ramos, puis Presnel Kimpembe et Danilo Pereira, grande satisfaction du début de saison à ce poste.

De quoi obliger Galtier à revoir ses plans et opter depuis quelques semaines pour un système en 4-3-3 avec Neymar derrière le duo d’attaque Messi-Mbappé. Mais à en croire les informations de nos confrères du Parisien, le système à trois défenseurs n’a pas été jeté aux oubliettes. Si tout le monde se rétablit et donne satisfaction derrière, Christophe Galtier pourrait reconduire le dispositif qu’il a tenté en début de saison. Avec Kimpembe et Danilo toujours forfait, la probabilité de voir Paris en 3-5-2 face à Lorient (dimanche à 13h) est donc infime, mais pas à exclure pour les matchs qui suivront.