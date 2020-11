Absent de la liste des titulaires ce week-end pour le match de Ligue 1 face au Stade de Reims, Houssem Aouar a tenu à clarifier la situation.

Invité à l’antenne de RMC ce lundi, Houssem Aouar a donné des détails sur la raison de son absence hier face à Reims (3-0). « Je ne suis pas du genre à parler de ce genre de situations. J’ai préféré ne pas réagir avant le match, parce que c’était un match très important dans la course au podium, et on l’a gagné, c’est bien. Honnêtement, il n’y a rien de grave, on en a un peu trop fait. C’est parti d’un quiproquo. Ce qu’il faut savoir, c’est que contre Angers, je ne suis pas rentré à cause de la qualité du terrain (il revient d’une blessure à un adducteur, ndlr), c’est ce que le coach m’a dit. Après le match, il y a eu un entraînement sur ce même terrain (pour les joueurs non utilisés), et j’ai refusé d’y participer pour la même raison: à cause de la qualité de la pelouse. Le lendemain, alors qu’il y avait un jour de repos pour l’équipe, je suis revenu au club pour faire une séance avec le coach et le préparateur, sur un terrain plus approprié pour mes adducteurs, parce que c’est une blessure que je traîne depuis un mois et demi. »

Une absence à l’entraînement qui lui aura tout de même coûté sa place ce week-end dans le onze de Rudi Garcia. Une sanction qui émanerait de Juninho directement. « Mais il n’y a rien du tout. Je respecte la décision de mon directeur sportif, ça a été un très grand joueur, il sait ce qu’il fait. Il n’y a pas autant d’histoires à faire. (…) Franchement, j’ai bien vécu cette affaire parce qu’il n’y a rien. Il faut passer à autre chose, on tourne bien en ce moment, donc il faut regarder de l’avant et arrêter de parler de ça. Moi, je ne suis rien à côté du groupe. »

Houssem Aouar a enchaîné, assurant entretenir une excellente relation avec l’ancien artilleur de l’OL. « Elle est très bonne. C’est une légende du club, il y a toujours à apprendre de ce genre de personnes. Il connaît la maison par cœur, il sait ce qu’il faut faire. J’aimerais apprendre encore plus de lui, qu’il vienne me donner des conseils pour l’avenir. Après, il a beaucoup de travail, il n’avait pas forcément le temps avec le mercato, mais je suis très content de travailler avec lui. » Pas de quoi s’affoler donc pour le meneur de jeu de 22 ans, qui devrait bientôt retrouver ses coéquipiers.