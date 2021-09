Courtisé par l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille en fin de mercato d’été, Andy Delort a fait son choix et a privilégié la Côte d’Azur à la Canebière. Une décision qu’il explique lors de sa conférence de présentation à la presse.

Andy Delort : « Déjà, je suis en face de vous, donc cela veut dire que mon choix s’est porté sur Nice. C’est sûr que c’étaient deux projets devant moi, j’ai pris ma décision avec ma famille aussi. Je ne le regrette pas et je suis très fier d’être ici. Dès qu’on a parlé avec Nice, on a vu qu’on avait les mêmes ambitions, le projet me plaisait. »

Cet été, Pablo Longoria a remué terre et mer afin de trouver un deuxième attaquant de qualité à offrir à Jorge Sampaoli. Auteur de 15 buts et 10 passes décisives en 30 rencontres la saison dernière, Andy Delort apparaissait comme une solution idéale. Les raisons de son échec dans ce dossier sont désormais connues.