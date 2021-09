Les hommes de Patrick Vieira font tomber les leaders de Premier League au Selhurst Park devant un public enflammé. Crystal Palace, porté par Conor Gallagher flamboyant et un Odsonne Edouard décisif pour sa toute première entrée en jeu, l’emporte face à des Spurs réduis à 10, (3-0).

Après une première période soporifique dominée par des Eagles cadenassés. Le second acte a été flamboyant voire irrespirable. Les hommes de Patrick Vieira sortent des vestiaires la rage au poing et réalisent une deuxième période incroyable. L’élément déclencheur est une altercation entre Wilfried Zaha et Tanganga. Après une faute grossière du défenseur de Tottenham, les esprits s’échauffent, (53′). Quelques minutes plus tard, le défenseur des Spurs récidive avec un nouveau tacle à retardement et est logiquement expulsé. Les visiteurs reculent logiquement et finissent par être totalement acculés. Dépassés, ils encaissent trois buts, un penalty transformé par Zaha (75′) puis un doublé du nouvel arrivant, Odsonne Edouard (84′, 93′). Le Français a embrassé Selhurst Park en inscrivant un but sur son premier ballon puis un doublé en deux tentatives. L’ancien du Celtic a été chirurgical.

Les Eagles de Patrick Vieira remportent leur toute première victoire de la saison et sont désormais en 11ème position avec 5 points au compteur. Tottenham reste provisoirement leader avec 9 points.