Après la défaite 3 buts à 1 de l’OGC Nice face au Slavia Prague hier soir en Europa League, Patrick Vieira a fait passser un message à ses joueurs et ne valide pas du tout leur attitude sur le terrain.

En conférence de presse, le technicien s’est montré très critique vis-à-vis de son groupe et pointe du doigt l’attitude pendant la rencontre. « C’est une défaite frustrante parce qu’il y avait la place pour mieux faire. Nous n’avons pas été très bons dans l’utilisation du ballon et notre jeu a manqué de profondeur. Nous n’avons jamais trouvé la solution face à leur ligne de 6 dans la base défensive. » Déclare le coach des Aiglons devant les médias.

Avant de poursuivre : « Défensivement on fait des erreurs impardonnables qui sont punies à ce niveau. Nous avons manqué d’agressivité et de cohésion dans la phase défensive. On prend aussi un but sur coup de pied arrêté, c’est frustrant. L’adversaire en voulait plus que nous et c’est ce qui me dérange. » Le GYM devra se rattraper dans 3 semaines avec son match retour à domicile face aux Tchèques.