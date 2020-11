Avant de se déplacer à Nice ce week-end pour le derby de la Côte d’Azur, l’AS Monaco vient d’apprendre une bien mauvaise nouvelle pour la suite de sa saison.

Le club de la Principauté va devoir faire sans Benjamin Lecomte pour au minimum les six prochaines semaines. Le portier numéro de l’ASM s’est blessé à l’entraînement ce vendredi matin et souffre d’une fracture du quatrième métacarpien de la main droite.

Le club donne plus de détails par l’intermédiaire de son coach Niko Kovac : « On est triste car c’est notre gardien. Mais cette blessure fait partie de notre sport, qui est un sport de contact. On n’attend pas son retour avant six semaines ». Explique le technicien croate lors de sa conférence de presse.