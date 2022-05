Vainqueur de l’AS Saint-Etienne mercredi (4-2) dans un match fou, l’OGC Nice d’Andy Delort, qui se bat pour une place européenne, s’est incliné contre Lille samedi à domicile (1-3) à l’occasion de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1.

Une défaite qui sort les Aiglons du top 5 avant la 38e et dernière journée. A la fin du match, Delort n’a pas caché sa frustration. « Méconnaissables en deuxième période ? Oui, c’est un problème qu’on a depuis pas mal de temps. On fait des bonnes mi-temps, des bons quarts d’heure, mais on a toujours du mal sur 95 minutes. C’est pourtant ça, le haut niveau. Et ce soir, on le paie encore… » a dit l’Algérien au micro de Canal+.

Avant de poursuivre et émettre de sérieux doutes pour une qualification européenne. « La Coupe d’Europe ? Ça va être compliqué. C’est dommage, parce qu’on était dans le coup à la mi-temps. Et vu la saison qu’on fait, ça ferait mal de ne pas se qualifier… Il nous reste un match, on va tout donner en espérant des faux pas devant. » Termine-t-il.