International algérien du Stade Brestois Youcef Belaili pourrait bien faire ses valises lors du mercato estival et c’est en Grèce que le Fennec pourrait bien évoluer dans quelques semaines.

D’après les informations de la presse française, celui qui a rejoint le Stade Brestois au cours du dernier mercato hivernal pourrait bien faire sa valises et ainsi découvrir le championnat grec. « Youcef Belaili est en train de trouver ses marques au Stade Brestois. Mais, il se peut qu’il ne profite pas trop longtemps de cet élan. L’Algérien, qui ne s’est engagé que pour six mois avec l’équipe finistérienne, a de bonnes chances de bouger au terme de l’exercice en cours. » Peut-on lire ce mardi. Belaili possède une cote intéressante sur le marché et c’est en Grèce qu’il pourrait s’engager car l’Olympiakos Le Pirée, l’AEK Athènes et l’Aris Salonique semblent sur le coup. Rappelons que le joueur de 30 ans est sous contrat avec Brest jusqu’en juin prochain. Affaire à suivre…