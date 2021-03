Rendez-vous à 17 heures pour vivre un derby dans cette 30e journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Voici les compos d’équipes.

Dante, Jeff Reine-Adelaïde et Hicham Boudaoui, tous blessés. Positif au coronavirus, William Saliba est également absent. Incertains, Youcef Atal et Rony Lopes sont remplaçants. Khéphren Thuram est préféré à Pierre Lees-Melou, tandis que Kasper Dolberg et Amine Gouiri sont associés en attaque.

Pour son tout premier match à l’extérieur avec l’OM, Jorge Sampaoli concocte une équipe avec un système en 5-2-3 avec Boubacar Kamara absent et remplacé par Pape Gueye. Arkadiusz Milik est aligné en pointe, l’attaquant polonais étant épaulé par Florian Thauvin et Dimitri Payet.