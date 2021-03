Latéral gauche du FC Barcelone, Jordi Alba parle de l’avenir de son partenaire au club, Lionel Messi qui pourrait toujours partir en fin de saison.

Sil souhaite que la star du Barça poursuive son aventure en Catalogne, il émet quelques doutes, mais respectera le choix de son coéquipier en fin toute fin de saison. « J’espère qu’il continuera avec nous, il est clair que c’est un joueur unique, il est le meilleur du monde et j’espère qu’il le restera, mais c’est une décision qu’il doit prendre et c’est respectable. Quoi qu’il arrive, vous devez l’accepter. Mais il est clair que c’est avant tout une personne et un footballeur qui aime le Barça, qui est heureux ici et l’a toujours montré, avec le niveau qu’il a atteint pendant toutes ces années. » A indiqué le joueur de 31 ans lors d’un entretien pour « Sport. »