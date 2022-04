Face aux médias, l’entraîneur des Aiglons Christophe Galtier s’est plaint du manque d’équité de la 35e journée de Ligue 1.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’OGC Nice se déplace sur la pelouse du RC Lens ce dimanche (17h05) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Christophe Galtier en a profité pour adresser un message à la LFP (Ligue de Football Professionnel). Il regrette le manque d’équité lors de la 35e journée de Ligue 1 qui laissera un jour de récupération en moins à sa formation par rapport à Nantes, qu’elle affrontera le 7 mai en finale de la Coupe de France.

« Combien de points pour être européen ? Je fais très rarement ce genre de calcul. On est encore loin. Il y a huit matches et une finale de coupe de France qui est, à mon sens, mal placée, parce que c’est un match qui doit clôturer la saison du football en France. Elle va arriver 15 jours après une semaine à trois matches… Je ne voulais pas forcément en parler, mais il me semble qu’il faut faire preuve d’équité. J’ai vu dans la programmation de notre match qui précèdera la finale que les deux finalistes n’auront pas le même temps de récupération. C’est un message que j’envoie à la Ligue. Je pense que l’équité sur le calendrier ne va pas être respectée. On va jouer le dimanche (à Bordeaux) et Nantes le samedi (à Lens). Certains diront que ce n’est pas grand-chose. Mais 24 heures, ça vous maintient ou ça vous sort d’un Covid. C’est une douleur sur un pied qui passe ou qui ne passe pas. Il me semblerait intéressant que la Ligue puisse avoir une réflexion sur cette journée-là. Je passe un message. Qui sera entendu, mais je ne sais pas s’il sera écouté. »