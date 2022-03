Avant de recevoir le Paris Saint-Germain pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Julien Fournier le directeur du football de l’OGC Nice est revenu sur les ambitions du club azuréen. Et ce dernier ne compte pas concurrencer le PSG, mais s’installer durablement dans les places de tête.

Interrogé par le site de la radio ‘RMC’, le directeur du football de Nice a parlé de l’actualité de son club. « Ce n’est pas réaliste, on n’est pas là pour concurrencer le Paris-Saint-Germain, c’est peut-être le club le plus puissant d’Europe. On est encore loin du PSG comme des clubs français historiques, je vous le redis pour l’instant on n’a rien gagné. Laissez-nous avancer dans notre plan de développement, essayer d’accrocher régulièrement des places européennes, de gagner des titres au travers des coupes et peut-être qu’un jour on pourra avoir une autre prétention que celle-là, mais pour le moment il faut rester ambitieux et mesuré », a-t-il indiqué.