Après le match nul 1-1 entre l’ESTAC et l’Olympique de Marseille ce dimanche après-midi en Ligue 1, Daniel Riolo est revenu sur la performance olympienne et il se pose quelques questions sur l’avenir de Jorge Sampaoli.

« Marseille ne va pas bien, ce n’est pas dans les mêmes proportions qu’à Lyon, mais entre Payet, Milik et Sampaoli, il s’est passé un truc. C’est en train de faire chier tout le monde et il ne trouve pas de solution. Il ne sait pas comment sortir de ça, Sampaoli essaye de l’expliquer et je pense que ça lui tape sur la tête. On n’est jamais sorti de cette situation et aujourd’hui l’OM est 2e mais Sampaoli ne trouve plus aucune solution. En ce moment, il est dans le brouillard », a soufflé Riolo.