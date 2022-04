Totalement séduit par le style mis en place à Nice par Christophe Galtier, Dante compte bien « vivre longtemps à ses côtés ».

Sacré champion de France l’an dernier avec le LOSC, Christophe Galtier démontre encore qu’il mérite sa place dans la liste des meilleurs entraîneurs français depuis son arrivée sur le banc de l’OGC Nice. Et ce n’est pas le Brésilien Dante, interviewé cette semaine par BFM Nice Côte d’Azur, qui dira le contraire malgré le nul de ce week-end face à Rennes (1-1).

« Ce qu’il a fait à Saint-Étienne, puis à Lille, et maintenant avec nous, à Nice, c’est remarquable. Et j’en ai connu, de grands entraîneurs. C’est quelqu’un avec qui tu auras plaisir à travailler pendant trois, quatre ou cinq ans. Il y a des entraîneurs, tu travailles avec eux deux ans, et il faut que ça s’arrête. Mais lui, tu sens que tu peux vivre longtemps à ses côtés. »