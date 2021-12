Etincelant la saison dernière, Amine Gouiri était repartie sur les mêmes bases cette saison avant de rentrer dans le rang. Une irrégularité que Christophe Galtier tente de tempérer devant la presse. L’ancien de l’OL n’est pas responsable de la mauvaise forme globale de l’OGC Nice.

Après un excellent début de saison, l’OGC Nice fait preuve d’une irrégularité inhabituelle. Malgré cette période délicate, les Aiglons restent une place forte du championnat. Bien placés au pied du podium, les hommes de Christophe Galtier sont sur rythme d’européenne en phase avec leurs objectifs initiaux. Une réussite en grande partie basée sur les exploits du jeune Amine Gouiri. A 21 ans, le buteur formé à l’Olympique Lyonnais réalise une nouvelle saison exceptionnelle. En 18 rencontres disputées en Ligue 1, il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives. De belles statistiques qu’il a surtout gonflé en début d’exercice avant de rentrer dans le rang. Un période creuse qu’explique aisément son technicien, Christophe Galtier, en conférence de presse.

« Il est un peu moins bien. C’est aussi ça l’apprentissage pour un jeune joueur. L’an dernier, il a fait une très bonne saison et une très bonne entame de championnat. Après ça s’est un peu compliqué pour différentes raisons. C’est un joueur qui a toute ma confiance et qui a de gros points forts. Il est dans une période plus difficile, comme chaque joueur l’est à un moment de la saison. Il faut l’accompagner, l’encourager et, des fois, donner un petit coup de tournevis. (…) Il ne peut pas avoir la responsabilité de cette mauvaise période sur les matchs à domicile« , a lâché Christophe Galtier en conférence de presse.