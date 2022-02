Face aux médias, Billal Brahimi a retracé le « parcours atypique » qui l’a mené jusqu’à Nice.

De passage en conférence de presse ce vendredi pour sa présentation officielle, le jeune Billal Brahimi (21 ans) – arrivé d’Angers cet hiver contre 7 millions d’euros – en a profité pour expliquer son parcours avant de rejoindre les Aiglons.

« J’ai commencé à jouer en région parisienne puis un agent portugais m’a permis de faire un essai et de signer en D2 portugaise. Une saison plus tard, j’ai signé en Angleterre à Middlesbrough (Championship) où j’ai joué deux saisons avant d’arriver à Reims. J’ai un parcours atypique, je n’ai pas fait de centre de formation. Aujourd’hui, je suis fier car c’est un aboutissement de rejoindre un club comme Nice. Mon objectif est d’apporter un plus à l’équipe, d’apporter une plus-value quand le coach fera appel à moi. »