Michel Der Zakarian n’était pas d’humeur à plaisanter avant le derby breton face à Rennes ce week-end.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Stade Brestois ira à Rennes ce dimanche (17h) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, Michel Der Zakarian a poussé un gros coup de gueule. Toujours remonté après l’élimination en Coupe de France face à Nantes, le coach des Bretons a remonté les bretelles de ses joueurs… et de ses dirigeants.

« Si on joue comme face à Nantes, il n’y a aucune possibilité de ramener des points de Rennes. Est-ce le message que je veux faire passer aux joueurs ? Oui, mais le problème, c’est que c’est toujours moi qui parle. Il faudrait que la direction le fasse aussi, de temps en temps. Je pense que le club manque d’ambitions. Contre Nantes, on n’a pas joué le match, on n’est pas venu pour gagner. La première faute, c’est la mienne ; la deuxième, les joueurs ; la troisième c’est la direction. »