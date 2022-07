Libre de tout contrat, Stefan Ortega signe trois ans à Manchester City en provenance de l’Arminia Bielefeld. Il pallie le départ de Zack Steffen, doublure d’Ederson Moraes.

Manchester City ne réalise pas que des coups d’éclat sur le mercato et a également besoin d’hommes capables de seconder une équipe titulaire brillante. Doublure d’Ederson, Zack Steffen va quitter les Citizens pour rejoindre Middlesbrough sous la forme d’un prêt. Pour combler ce manque, l’écurie britannique a officialisé l’arrivée de Stefan Ortega en provenance de l’Arminia Bielefeld. Le portier allemand a signé un contrat de trois ans.

« C’est un mouvement fantastique pour moi. City est une équipe incroyable, une équipe de classe mondiale dans tous les domaines. Avoir la chance de rejoindre ce groupe de joueurs et de contribuer à la poursuite du succès du club est un rêve pour moi. J’ai apprécié mon séjour en Allemagne et je tiens à remercier les supporters de l’Arminia Bielefeld pour leur soutien. Mais ce nouveau défi de venir à City et de jouer en Premier League est trop beau pour que je l’ignore« , a confié Stefan Ortega pour le site officiel du club.