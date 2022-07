Relégué en National 3 à la suite d’une saison délicate, l’AS Monaco a pris la décision de ne pas intégrer la cinquième division française. A la place, la réserve monégasque disputera la Premier League International Cup.

Engagé en National 2, la réserve de l’AS Monaco a réalisé une saison délicate dont l’issue a été la relégation en division inférieure comme ont pu le vivre le RC Lens, l’Olympique de Marseille ou Montpellier. Mais ce n’est pas pour autant que le groupe Elite monégasque, dont les éléments sont principalement âgés de 19 à 21 ans, jouera en National 3. Le club de la Principauté a décidé de participer à la prestigieuse Premier League International Cup au détriment du traditionnel championnat français. Une décision qui a pour but « d’optimiser le temps de formation des jeunes joueurs et de les confronter plus facilement aux exigences du professionnalisme.«

« A travers cette nouvelle approche, le Club souhaite continuer à renforcer l’impact sur l’équipe première, à l’image des neuf joueurs issus de l’Academy ayant débuté avec les pros ces deux dernières saisons », a déclaré Paul Mitchell pour justifier cette nouvelle direction sportive.

Plus d’informations dans le communiqué officiel du club.