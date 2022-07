Bruno Genesio a prolongé son contrat avec le club breton. L’ancien entraineur Lyon est désormais lié avec Rennes jusqu’en 2025.

Arrivé il y a un peu plus d’un an à la tête du Stade Rennais, Bruno Genesio a fait ses preuves. La saison dernière, le technicien français a emmené le club breton au pied du podium à la quatrième place, place qualificative pour la Ligue Europa. Aujourd’hui, Il a été récompensé de son bon travail puisque le Stade Rennais a annoncé sa prolongation jusqu’en 2025. Bruno Genesio s’est exprimé sur le site de son club : « Si la saison dernière a été très bonne, la nouvelle qui arrive va être difficile. Il va falloir encore faire beaucoup d’efforts pour être au même niveau voire plus. J’ai eu l’occasion de me ressourcer pendant la trêve car la saison a été longue et difficile. Je reviens avec beaucoup d’énergie. »