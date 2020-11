Décidément, il se passe toujours quelque chose au PSG. C’est cette fois un petit échange entre le jeune Kays Ruiz, 18 ans, et Leonardo qui fait jaser.

C’est une image captée dans les couloirs qui crée la polémique. Kays Ruiz, entré en jeu lors de la victoire 3-0 du PSG à Nantes, samedi, croise le directeur technique, Leonardo et rejette son interpellation avec une petite phrase sèche : « on a déjà parlé ! » Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. Le jeune homme n’a pas tardé à réagir. Sur Instagram, il affirme avoir « toujours respecté l’institution PSG. »

Affaire close ? On attendra quelques semaines pour s’en convaincre. Rappelons que le PSG a perdu plusieurs pépites de son centre de formation au cours des derniers mois. Kays Ruiz sera-t-il le prochain ?