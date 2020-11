Ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille et aujourd’hui consultant, Andoni Zubizarreta parle d’André Villas-Boas.

Interviewé sur le plateau de la chaîne « Telefoot », l’Espagnol évoque le match de l’OM face au FC Porto. Une rencontre synonyme de retour au pays pour André Villas-Boas qui a déjà coaché les Dragons.

« Est-ce que Villas-Boas regrette d’être resté à l’OM ? Non, pas du tout. Je pense que pour lui le problème, c’est que le prochain match c’est face à Porto. Et c’est un match qui le touche. Ce n’est pas professionnel, c’est personnel. Il doit se mettre dans la tête qu’il doit aller à Porto pour gagner le match. C’est la première fois qu’il rentre chez lui et ça quelquefois, ce n’est pas facile. Mais je ne pense pas qu’il regrette d’être resté à Marseille. »