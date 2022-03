Dans une interview accordée à RMC Sport, Christopher Nkunku, étincelant depuis le début de la saison, est revenu sur sa première convocation en équipe de France. Si le milieu de terrain offensif est fier, il compte s’imposer sur la durée chez les bleus.

Dans quelques jours, Christopher Nkunku pourrait connaitre sa première sélection avec l’Équipe de france. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps, a exprimé son bonheur. Le « titi parisien » a également confié son envie de s’imposer sur le durée en bleus avec en ligne de mire la coupe du monde 2022 au Qatar.

« Je suis très fier. J’étais en train de me préparer car j’avais une séance individuelle avec mon préparateur physique mais j’ai suivi la liste en direct. Quand j’ai entendu mon nom, c’était vraiment de la fierté, j’étais content. Mais ce n’est pas une fin en soi. Ce n’est qu’une étape. La prochaine est encore plus dure : rester le plus longtemps possible. je me vois jouer seulement sur le terrain mais pas à un poste précis. J’arrive sans appréhension avec l’envie de montrer et d’apprendre. J’ai fait deux saisons comme relayeur, maintenant le coach m’utilise plus près du but. C’est pour ça que j’ai plus d’opportunité de marquer ou de faire marquer. J’ai été formé dans l’axe, ce qui me correspond bien » a déclaré le joueur du RB Leipzig au micro de RMC Sport.

Depuis le début de la saison, il a marqué 26 buts et délivrer 15 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.