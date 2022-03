Ce samedi Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse à la veille du déplacement à Monaco pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Face aux médias, l’Argentin a évoqué son avenir, en suspens depuis la déroute à Madrid.

Mauricio Pochettino sera t-il toujours l’entraineur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Après la déroute à Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’avenir de l’argentin dans la capitale est en suspens. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à l’AS Monaco pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, l’actuel entraineur parisien a évoqué son avenir. Il n’est pas contre poursuivre l’aventure.

« Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C’est une question aussi de s’asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu’il y a à l’avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club. C’est vrai qu’après plus d’un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes un staff meilleur que lorsque nous sommes arrivés », a confié l’argentin face aux médias.

Cette saison, l’objectif principal des parisiens est de remporter le dixième titre de champion de france de l’histoire du club et ça passe par une victoire dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco.