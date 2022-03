Jeudi soir, le Stade Renais a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence malgré sa victoire, 2-1, lors du match retour au Roazhon Park. À l’issue de la rencontre, Bruno Genesio a jugé l’arbitrage responsable de cette élimination.

Après sa défaite, 2-0, lors du match aller, le Stade Rennais était tout proche de l’exploit face à Leicester. Les bretons se sont imposés, 2-1, lors du match retour dans une ambiance extraordinaire au Roazhon Park. Néanmoins cette victoire n’est pas suffisante pour se qualifier en quart de finale de la Ligue Europa Conférence.

À l’issue de la rencontre, Bruno Genesio, qui était fier de la prestation de ses joueurs, s’est littéralement emporté contre l’arbitrage qu’il érige en principal responsable de l’élimination de son équipe: « Regardez le coup de coude sur Guirassy (dans le temps additionnel, ndlr). Comment on peut ne pas siffler penalty ? Pour moi, c’est une erreur manifeste qui aurait pu être compensée avec la VAR. J’ai surtout envie de féliciter mes joueurs ce soir malgré l’élimination. On aurait mérité mieux, il faut qu’on continue dans cette voie. Je ne pense pas que l’UEFA ait des problèmes financiers pour ne pas mettre la VAR en Conférence League alors qu’elle est présente en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Il faut m’expliquer pourquoi il n’y a pas la VAR en Conférence League, encore plus dans des matchs à élimination directe. Je conteste le fait qu’une compétition européenne ne se déroule pas dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes. »

Pour espérer revivre de belles soirées européennes, le Stade Rennais devra se qualifier via le championnat. Actuellement quatrième avec 49 points soit un point de retard sur l’Olympique de Marseille, deuxième, les bretons ont pour objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions à l’issue de la saison. Ce dimanche à 15h, ils reçoivent le FC Metz, 19e avec 23, qui lutte pour son maintien en Ligue 1.